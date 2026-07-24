Denizli Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33-34 derece civarında. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 13-14 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %16-20 aralığında değişecek.

25 Temmuz Cumartesi günü hava durumu hafif yağışlı geçecek. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık artacak. 27 Temmuz Pazartesi günü ise çok sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 29-37 derece arasında değişiklik gösterecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da oldukça önemlidir. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek adına hafif giysiler tercih edilmelidir. Ağır yemeklerden kaçınılması önerilmektedir. Sıcaklıkların artacağı günlerde bu önlemlere dikkat etmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.