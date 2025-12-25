Denizli Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 25 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 10 ile 12 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 ila 11 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 3 ile 5 km/saat arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemlidir.

26 Aralık Cuma günü hava puslu ve güneşli geçecek. 27 Aralık Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü ise parlak güneş ışığı bulunacak. Gündüz sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise -4 ile 3 derece değişecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysilere ihtiyaç var.

Nem oranı yüksek olacak. Cilt kuruluğu ve solunum yolu rahatsızlıklarına dikkat edilmesi gerekiyor. Bol su içmek cildinizi nemlendirebilir. Bağışıklık sisteminizi desteklemeniz de önemli.

Sonuç olarak, 25 Aralık 2025 Perşembe günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşük kalacak. Ancak güneşli günler öngörülüyor. Kat kat giyinerek ve nem oranına karşı önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.