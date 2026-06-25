Denizli Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 25 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak olacak. Sıcaklıklar 20 - 22 derece civarında seyredecek. Yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Bu gün ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınızda yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 26 Haziran Cuma günü sıcaklık 20 - 23 derece arasında olacak. 27 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 18 - 23 derece arasında değişecek. 28 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 18 - 22 derece arasında seyredecek. Genel olarak bu günler sıcak ve güneşli geçecek. Fakat 26 Haziran Cuma günü yer yer yağışlı hava görülebilir.

Bu dönemde özellikle 26 Haziran için dikkatli olmalısınız. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmanız önemli. Yanınızda uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmayı unutmayın. Diğer günlerde güneşli hava koşulları bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir.

Denizli'de 25 Haziran 2026 Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 20 - 22 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde genelde sıcak ve güneşli hava hakim olacak. Ancak 26 Haziran Cuma günü yer yer yağışlı hava koşulları görülebilir.