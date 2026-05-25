Denizli Hava Durumu! 25 Mayıs Pazartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 25 Mayıs Pazartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava daha sakin olacak. Gündüz sıcaklıkları 22 derece civarına çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 11 ile 14 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 2 ile 9 km/saat arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı ise %56 ile %66 arasında olacak.

26 Mayıs Salı günü hava daha sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 24 ile 30 derece arasında değişecek. Salı günü yağış beklenmiyor. 27 ve 28 Mayıs Çarşamba ve Perşembe günlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 21 ile 22 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 11 ile 16 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmalıyız. Uygun kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle vücut ısısını dengelemek önemlidir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek akıllıca olacaktır.

Denizli'de hava durumu, bölgenin farklı noktalarında değişken olabilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek en doğrusu olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmak gerekmektedir.