Denizli Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de hava durumu, 25 Ocak 2026 tarihinde genel olarak bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklıkları 16-17 derece seviyesinde olacakken, akşam saatlerinde 14-15 dereceye düşecek. Gece saatleri ise 10-11 derece bekleniyor. Ayrıca, %83 nem oranı ve güneydoğudan esecek 6 km/saat rüzgar ile beraber, 26 Ocak'ta yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Kıyafet tercihlerinde dikkatli olmak ve ıslanma riskine karşı önlemler almak önemli.

Taner Şahin

Bugün, 25 Ocak 2026 Pazar günü, Denizli'de hava durumu genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 16-17 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10-11 dereceye düşecek. Nem oranı %83 civarında olacak. Rüzgar hızı ise güneydoğu yönünden 6 km/saat şeklinde esecek.

26 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 17-18 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu gün yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel. 27 Ocak Salı günü 12-13 derece civarında bir hava bekleniyor. Yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor. 28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 14-15 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Dışarı çıkarken ıslanmak için gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Gerekli durumlarda sıcak içecekler tüketmek de sağlığınız açısından önemlidir.

