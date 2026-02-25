HABER

Denizli Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 25 Şubat 2026 tarihinde hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Hava genellikle çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 10-11 derece arasında seyredecekken, gece 3-4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı saatte 14 km civarında olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava ılıman hale gelecek; 26 Şubat'ta güneşli günler sunulacak.

Enis Ekrem Ölüç

Denizli'de 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu yerel halk ve ziyaretçiler için önemlidir. Hava genellikle çok bulutlu olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklıklar 10 ile 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklıklar ise 3 ile 4 derece arasında seyredecek. Nem oranı %77 civarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 14 km civarında esmesi bekleniyor.

Bu tür hava koşullarında uygun kıyafetler giymek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hazırlıklı olmak gerekir. Islanma riskine karşı dikkatli olmak gerekebilir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 26 Şubat Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek. 27 Şubat Cuma günü parlak güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 12 derece arasında olacak. 28 Şubat Cumartesi günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında öngörülüyor.

Bu dönemde güneşli günlerin tadını çıkarmalıyız. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.

