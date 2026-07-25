Denizli Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 20 derece civarında olacak. Hava kısmen güneşli bir şekilde başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 25 dereceye yükselecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 derece civarına düşecek. Hava serinlemiş olacak. Rüzgar güneyden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı %54 civarında kalacak. Gün boyunca hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Denizli'de hava durumu, hafif yağışlı ve serin bir gün olarak özetlenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcaklıkların artmasıyla değişecek. 26 Temmuz Pazar günü sıcaklık 31 dereceye yükselecek. Açık bir hava bekleniyor. 27 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Parlak güneş ışığı altında sıcak bir gün olacak. 28 Temmuz Salı günü sıcaklık 36 derece civarında kalacak. Bol güneş ışığı altında sıcak bir hava söz konusu. Bu dönemde hava sıcaklıklarına karşı dikkatli olunmalı. Uygun önlemler alınması önem taşımaktadır.

Sıcak hava koşullarında şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle 11:00 ile 16:00 arasında korunaklı alanlarda vakit geçirmek önerilir. Bu önlemler sıcak hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.