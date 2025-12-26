HABER

Denizli Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 26 Aralık 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde sıcaklık 9 ile 10 dereceye düşecek. Hafta sonunda sıcaklık biraz daha düşecek. 27 Aralık Cumartesi günü gündüz 11 ile 12 derece, gece ise 3 ile 5 derece bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü gündüz 7 ile 8 derece, gece 1 ile 2 dereceye inmesi öngörülüyor. Uygun giyinmeye dikkat edin.

Devrim Karadağ

Denizli'de, 26 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 ile 12 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 10 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif esecek. Nem oranı ise %50 ile %60 arasında değişecek.

27 Aralık Cumartesi günü hava biraz daha soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 11 ile 12 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 3 ile 5 dereceye düşecek. 28 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklıkları 7 ile 8 derece arasında bekleniyor. Gece ise 1 ile 2 dereceye inmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları açık ve güneşli devam edecek. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Dışarı çıkarken ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlar hafif olacağından, etkisini hissetmeyeceksiniz.

Denizli'de, 26 Aralık Cuma günü hava açık ve güneşli kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurun. Sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmeye özen gösterin.

