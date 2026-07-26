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Denizli Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 26 Temmuz itibarıyla sıcak hava koşulları etkili olacak. Gündüz sıcaklıkları 30 - 32 derece arasında, gece ise 18 - 20 dereceye düşecek. 27 Temmuz'da 33 - 36, 28 Temmuz'da 35 - 39 derece bekleniyor. Nem oranı %50 - %60 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek. Sıcak havada sağlık için bol su tüketimi ve uygun giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi gerekli.

Denizli Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Denizli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Denizli'de hava sıcaklıkları gündüz 30 - 32 derece olacak. Gece saatlerinde 18 - 20 derece arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli. Nem oranı %50 - %60 civarında. Rüzgarın hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek. Gün boyunca sıcaklıklar yüksek olacak. Akşam saatlerinde ise daha serin bir hava bekleniyor.

27 Temmuz Pazartesi günü, hava sıcaklıklarının 33 - 36 derece arasında olması tahmin ediliyor. 28 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 35 - 39 dereceye kadar yükselebilir. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Nem oranı yine %50 - %60 civarında olacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat arasında değişmeye devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalı. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi faydalı olur. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanılması önerilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Denizli'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu koşullarda kişisel sağlığı korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
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