Denizli Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 27 Aralık 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise 10 derece bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 11 dereceye çıkacak. Hissedilen sıcaklık bu saatlerde 9 derece olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 6 derece civarında olacak. Hissedeceğimiz sıcaklık ise 3 derece tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %92, gündüz %66 olacak. Akşam saatlerinde %77 ve gece saatlerinde %85 civarında nem bekleniyor. Basınç değerleri gün boyunca 972 hPa civarında kalacak.

28 Aralık Pazar günü hava durumu daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 4 derece civarında bekleniyor. 29 Aralık Pazartesi günü gündüz sıcaklıklarının 8 derece civarında olması öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 7 dereceye düşecek. 30 Aralık Salı günü gündüz saatlerinde 10 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 derece civarına inecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi ve gece soğuması öngörülüyor. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde kalın kıyafetler tercih edilmelidir. Soğuk algınlığını önlemek için sağlıklı giyinmek önemli olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak amacıyla rüzgarlık veya mont giyilmesi faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, hava sıcaklıklarının düşük hissedilmesine neden olabilir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak için önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken daha sıcak giysiler giyilmelidir. Bu önlemler soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza katkı sağlar.