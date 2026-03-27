Denizli Hava Durumu! 27 Mart Cuma Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 27 Mart 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 6-7 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı saatte 11 kilometre civarında gerçekleşecek. Nem oranı %55 seviyelerinde olacak. Gün doğumu 06:57, gün batımı ise 19:21 olarak bekleniyor. Gündüz süresi yaklaşık 12 saat 24 dakika.

28 Mart Cumartesi günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 13 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 7-8 derece arasında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 11 kilometre civarında, gündüz saatte 3 kilometre civarında esmesi bekleniyor. Sabah nem oranı %87, gündüz %69 seviyelerinde olacak. Gün doğumu 06:55, gün batımı ise 19:22 şeklinde olacak. Gündüz süresi yaklaşık 12 saat 27 dakika.

29 Mart Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 6-7 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde rüzgar saatte 5 kilometre civarına düşecek. Akşam nem oranı %93 seviyelerinde olacak. Gün doğumu 06:54, gün batımı 19:23 olarak tahmin ediliyor. Gündüz süresi yaklaşık 12 saat 29 dakika devam edecek.

30 Mart Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 15 derece civarında kalacak. Gece sıcaklık 7-8 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde rüzgar saatte 5 kilometre civarında olacak. Nem oranı akşam saatlerinde %93 seviyelerinde olacak. Gün doğumu 06:53, gün batımı ise 19:24 olacak. Gündüz süresi 12 saat 31 dakika olacak.

Bu dönemde 28-30 Mart tarihleri arasında yağışlı hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olabilir. Yağışlı günlerde trafik koşulları değişebilir. Seyahat planlarınızı buna göre yapmanızda yarar var. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanız için önemlidir.