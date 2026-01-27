Denizli Hava Durumu! 27 Ocak Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacaktır. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 14 derece arasında değişecektir. Sabah saatlerinde hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde de hava bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgar güney yönünden saatte 4 ile 10 kilometre arasında esecektir. Nem oranı ise %59 ile %81 arasında değişecektir. Gün doğumu saati 08:10'dur. Gün batımı saati ise 18:20 olarak öngörülmektedir.

28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece arasında olacaktır. Hafif yağmurlu bir gün beklenmektedir. 29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 6 ile 16 derece arasında değişecektir. Kısa süreli sağanakların olabileceği tahmin edilmektedir. 30 Ocak Cuma günü ise hava sıcaklıkları 7 ile 18 derece arasında olacaktır. Hafif yağmurlu bir gün öngörülmektedir.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalıdır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir. Hava sıcaklıklarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak konfor sağlar. Bu önlemler, Denizli’deki hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.