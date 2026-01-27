HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 27 Ocak Salı Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Hava sıcaklıkları gün boyunca 6 ile 14 derece arasında değişecek. 28 Ocak Çarşamba günü de hafif yağmurlar bekleniyor. 29 ve 30 Ocak tarihleri arasında sıcaklıklar 6 ile 18 derece arasında değişirken, sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek bu dönemde önemli hale geliyor.

Denizli Hava Durumu! 27 Ocak Salı Denizli hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Denizli'de 27 Ocak 2026 Salı günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacaktır. Gün boyunca hava sıcaklıkları 6 ile 14 derece arasında değişecektir. Sabah saatlerinde hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam ve gece saatlerinde de hava bulutlu kalmaya devam edecek. Rüzgar güney yönünden saatte 4 ile 10 kilometre arasında esecektir. Nem oranı ise %59 ile %81 arasında değişecektir. Gün doğumu saati 08:10'dur. Gün batımı saati ise 18:20 olarak öngörülmektedir.

28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 6 ile 15 derece arasında olacaktır. Hafif yağmurlu bir gün beklenmektedir. 29 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 6 ile 16 derece arasında değişecektir. Kısa süreli sağanakların olabileceği tahmin edilmektedir. 30 Ocak Cuma günü ise hava sıcaklıkları 7 ile 18 derece arasında olacaktır. Hafif yağmurlu bir gün öngörülmektedir.

Bu dönemde özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalıdır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir. Hava sıcaklıklarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler ve şapkalar kullanmak konfor sağlar. Bu önlemler, Denizli’deki hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şiddetli rüzgar, söktüğü kamelyayı bozmadan yola kondurduŞiddetli rüzgar, söktüğü kamelyayı bozmadan yola kondurdu
Hem yağış hem fırtına geliyor! Meteoroloji'den 17 il için uyarıHem yağış hem fırtına geliyor! Meteoroloji'den 17 il için uyarı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

"Müge Anlı beni azarladı" diyerek anlattı! Program yayından kalktı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.