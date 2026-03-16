HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arapça İstiklal Marşı'na soruşturma: Tartışma yaratan görüntülerin ardından Karaman Valiliği harekete geçti

İçerik devam ediyor

Karaman'da İstiklal Marşı'nın Arapça okunması tartışmaları beraberinde getirmişti. Karaman Valiliğinden konuyla ilgili bir hamle geldi.

Karaman Valiliği, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

OKUL YÖNETİCİLERİ VE SORUMLULAR HAKKINDA HAREKETE GEÇİLDİ

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Karaman’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında öğrencilerin milli marşı Arapça okuması tartışma yarattı. Piri Reis Kültür Merkezi’nde bir imam hatip ortaokulu tarafından düzenlenen programa il protokolü de katılırken, etkinlikte kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler hem kamuoyunda hem de siyasi çevrelerde tepki çekerken, bazı siyasetçiler olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Karaman Arapça
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.