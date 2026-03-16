Arapça İstiklal Marşı'na soruşturma: Tartışma yaratan görüntülerin ardından Karaman Valiliği harekete geçti

Karaman Valiliği, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

OKUL YÖNETİCİLERİ VE SORUMLULAR HAKKINDA HAREKETE GEÇİLDİ

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Karaman’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında öğrencilerin milli marşı Arapça okuması tartışma yarattı. Piri Reis Kültür Merkezi’nde bir imam hatip ortaokulu tarafından düzenlenen programa il protokolü de katılırken, etkinlikte kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler hem kamuoyunda hem de siyasi çevrelerde tepki çekerken, bazı siyasetçiler olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır