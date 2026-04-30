Kadınları vurdu, polisten kaçamayınca kendini de vurdu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki kadını tabancayla vurarak öldüren şahıs, polis takibi sırasında yakalanacağını anlayınca silahla göğsüne ateş ederek intihar etti.Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi, Başoğlu Sokak üzerinde bulunan bir otelin girişinde meydana geldi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi, Başoğlu Sokak üzerinde bulunan bir otelin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ecevit Cankurt (53) ile Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) arasında iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, 25 yaşındaki Serap Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hatice Yeysikan ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayetlerin ardından otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaşan Ecevit Cankurt, emniyet güçleri tarafından takibe alındı. Polisin takibi sonucu sıkıştırılan Cankurt, yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendisini göğsünden vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden saldırganın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İklim değişti, tehlike büyüdü: Keneler neden artıyor?İklim değişti, tehlike büyüdü: Keneler neden artıyor?
Üniversite okumak isteyen kız, babası ve amcası tarafından darbedilerek kaçırıldıÜniversite okumak isteyen kız, babası ve amcası tarafından darbedilerek kaçırıldı

En Çok Okunan Haberler
Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

