Sosyal medyada yeni dönemin şifreleri: e-Devlet detayına dikkat!

Sosyal medyada yaş sınırı ve kimlik doğrulamasına yönelik yasal düzenleme çalışmaları devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen ve 4 Mart’ta Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifi, 15 yaş altındaki çocuklara sosyal ağ sağlayıcıların sunduğu hizmetlere sınırlamalar getirilmesini öngörüyor; teklife ilişkin süreç sürüyor. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve sosyal medya platformlarına girişte e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması şartı getirilmesini içeren düzenlemenin taslağı da hazırlandı.

TARİH VERDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 15 yaş ve üzeri kullanıcılar için sosyal medya kullanımına yönelik düzenleme yapılması ve hesap sahiplerinin gerçek kişi olması gerektiğini ifade etmişti. Bakan Gürlek, yasanın 2026 sonuna yetişeceğini belirtti.

BİRDEN FAZLA HESAP AÇILABİLECEK Mİ?

Tek kimlik numarasıyla birden çok hesap açılıp açılamayacağına ilişkin konuşan Bakan Gürlek, "Kimliği belli olduktan sonra kişiler birden fazla hesap da açabilir. Ancak biz kişilerin kaç hesap açtığıyla ilgilenmiyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYAYA BÖYLE GİRİLECEK

Kullanıcıya ait kimlik bilgilerinin sosyal medya platformlarıyla asla paylaşılmayacağını vurgulayan Gürlek, "Kişilerin sahte hesaplar açması engellenecek. Kişiler sosyal medya hesabı açarken e-Devlet üzerinde doğrulama kodu yani anahtar alacak. Sosyal medyaya girerken kimlik bilgileriyle değil işte bu doğrulama koduyla girecek, yani doğrulamanın yapıldığına dair onay bilgisi aktarılacak" diye devam etti.

"DAHA EMİN BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Akın Gürlek, sosyal medyada suç ve suçu öven paylaşımların yaygınlaşırken suç faillerinin tespitinin güçleştiğini belirtip "Sosyal medya yasasıyla daha emin bir dönem başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"638 DOSYAYI BAŞTAN AŞAĞI İNCELİYORUZ"

Bu arada Gülistan Doku soruşturmasıyla birlikte faili meçhul dosyalar da yeniden Türkiye'nin gündeminde. 638 dosya ve 692 maktulün incelenmeye başladığını duyuran Bakan Gürlek şunları kaydetti:

"Biz burada esasında dosyanın adına bakmıyoruz. Hangi isimlere ait olduğuna bakmıyoruz. Meseleyi istatistik ve rakam olarak görmüyoruz. Popülizme değil herkese önem veriyoruz. Her bir can bizim için değerlidir, kutsaldır. 638 dosyayı baştan aşağı inceliyoruz. İlla soruşturma açılacak diye bir mevzu da yok. Bu bir inceleme."