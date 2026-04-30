İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale! 7 tekneyi ele geçirdiler

İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırı başlatarak 7 tekneyi ele geçirdiği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'na dayandırılan bilgilere göre, İsrail donanması filoya ait teknelere müdahale ederek 58 tekneden 7'sini ele geçirdi.

"EN UZAK MESAFEDE MÜDAHALE"

Aynı kaynak, saldırının daha önceki girişimlere kıyasla "en uzak mesafede gerçekleştirilen müdahale" olduğunu ve filoya Akdeniz'de, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarına yakın bir noktada saldırı düzenlendiğini belirtti.

SUMUD FİLOSU'NDAN AÇIKLAMA

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada ise saldırı sırasında çok sayıda teknenin elektronik sistemlerine yoğun karıştırma (jammer) uygulandığı, bazı teknelere İsrail'e ait olduğu belirtilen hızlı botların yaklaştığı ifade edildi.

Aktivistler, teknelere lazer tutulduğunu, bazı durumlarda silahların yöneltildiğini ve katılımcılara güvertede çeşitli talimatlar verildiğini aktardı.

Filonun iletişim sistemlerinde kesintiler yaşandığı ve yardım çağrılarının yapıldığı kaydedildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise filoda yaklaşık 58 tekne bulunduğu, önceki değerlendirmelerde bu sayının 65 ila 100 arasında değiştiği vurgulandı.

TEKNELERDEKİ TÜRKLERİN İSİMLERİN

Filodaki 39 farklı ülkeden 345 katılımcının 178'i İspanya'dan, 167'si ise İtalya'dan gemilere dahil oldu. Katılımcılar arasında 31 Türk aktivist de bulunuyor.

Teknelerdeki Türk aktivistlerin isimleri şöyle:

"Ümmü Gülsüm Durmuş, Mustafa Enes Topal, Muhammed Özdemir, Enver Öztürk, Hüseyin Yılmaz, Seyit Ahmet Çapan, Ali Deniz, Yunus Kava, Şahin Yaslık, Mustafa Arslan, Abdulselam Demir, Nevzat Öylek, Nevzat Güzel, Halil Erdoğmuş, Abdüllatif Faslı, Ferzan Çiftçi, Hüseyin Şuayb Ordu, Sibel Can Karakoç, Mehmet Yıldırım, Ömer Aslan, Fatma Zengin, Mehmet Yasir Cebeci, Görkem Duru, Fatih Genç, Mehmet Atlı, Bilali Yıldırım, Mükremin Köse, Salih Tekin, Ramazan Tekdemir, Abdullah Saydemir, Mahmut Çağatay Yavuz."

KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NUN YOLCULUĞU

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Gazze için yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını arttırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

İsrail basını, İsrail donanmasının 29 Nisan akşam saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladığını duyurmuştu.

Teknelerdeki aktivistler, İsrail ordusu unsurlarının, 29 Nisan'da saat 23.00'e doğru, Girit Adası'nın yaklaşık 50 mil batısındaki uluslararası sularda tekneleri kuşatıp taciz etmeye başladığını bildirmişti.

Aktivistler, kısa süre sonra müdahalenin başladığını açıklarken, filo yetkilileri çok sayıda tekneyle irtibatlarının koptuğunu duyurmuştu.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu yine Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.
Kaynak: AA

