Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine argo çeviri! Grok fena çuvalladı

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X (Twitter) paylaşımındaki hatalı çeviriyi konuşuyor. Yapay zeka robotu Grok, çeviride fena çuvalladı!

ERDOĞAN, GÜNDEM OLAN MESAJINI PAYLAŞTI

Yapay zekanın günümüzdeki yetkinliğini sorgulatan olay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın dün AK Parti grup toplantısındaki sözlerini Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te paylaşmasıyla başladı.

Erdoğan, "Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim: beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız" sözlerini paylaştı. Konuşması sırasında da dikkat çeken bu sözler platformda adeta etkileşim yağmuruna tutuldu.

O İFADEYİ ÇEVİREMEDİ

Ancak kullanıcıların platformdaki paylaşımları otomatik olarak çevirmesini sağlayan yapay zeka botu Grok, İngilizce çeviride adeta batırdı. Erdoğan'ın sözleri İngilizce'ye argo bir şekilde çevrildi. Grok, "cirminiz" ifadesini bambaşka bir anlama taşıdı.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Hal böyle olunca skandal çeviri sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılmaya başladı. Birçok kullanıcı X'e ve Grok'a tepkisini dile getirdi. Türkçe bilmeyenler de çeviriyi şaşkınlık içinde karşıladı.