HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine argo çeviri! Grok fena çuvalladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X'teki paylaşımı yapay zeka tarafından yanlış tercüme edilince sosyal medya ayağa kalktı. Grok'un çevirisindeki argo "Yok artık!" dedirtti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X (Twitter) paylaşımındaki hatalı çeviriyi konuşuyor. Yapay zeka robotu Grok, çeviride fena çuvalladı!

ERDOĞAN, GÜNDEM OLAN MESAJINI PAYLAŞTI

Yapay zekanın günümüzdeki yetkinliğini sorgulatan olay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın dün AK Parti grup toplantısındaki sözlerini Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te paylaşmasıyla başladı.

Erdoğan, "Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim: beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız" sözlerini paylaştı. Konuşması sırasında da dikkat çeken bu sözler platformda adeta etkileşim yağmuruna tutuldu.

O İFADEYİ ÇEVİREMEDİ

Ancak kullanıcıların platformdaki paylaşımları otomatik olarak çevirmesini sağlayan yapay zeka botu Grok, İngilizce çeviride adeta batırdı. Erdoğan'ın sözleri İngilizce'ye argo bir şekilde çevrildi. Grok, "cirminiz" ifadesini bambaşka bir anlama taşıdı.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Hal böyle olunca skandal çeviri sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılmaya başladı. Birçok kullanıcı X'e ve Grok'a tepkisini dile getirdi. Türkçe bilmeyenler de çeviriyi şaşkınlık içinde karşıladı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.