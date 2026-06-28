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Denizli Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 32-33 derece civarında ölçülecek. Gece ise 16-17 dereceye düşmesi bekleniyor. 29 ve 30 Haziran günlerinde yazın tipik sıcaklıkları olan 33-35 derece aralığında hava durumu devam edecek. Bu süre zarfında bol su içmek, hafif kıyafetler tercih etmek ve güneşten korunmak hayati öneme sahip. Özellikle yaşlılar ve çocuklar ekstra dikkatli olmalıdır.

Denizli Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Denizli hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Denizli'de 28 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 16-17 derece arasında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 29 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 33-34 derece olacak. 30 Haziran Salı günü ise sıcaklık 34-35 derece civarında bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu dönemde sıcak havanın etkisini en aza indirmek için bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Denizli'de 28 Haziran 2026 Pazar günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullarda uygun önlemler alarak kendinizi koruyabilirsiniz. Sevdiklerinizi de sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumak önemlidir.

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hava durumu Denizli
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