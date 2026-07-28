Denizli Hava Durumu! 28 Temmuz Salı Denizli hava durumu nasıl?

28 Temmuz 2026 Salı günü, Denizli'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 - 37 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 24 - 25 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %32 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı 4 km/saat civarında olacak. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için bunaltıcı olabilir.

29 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 34 - 35 derece arasında seyredecek. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 36 - 37 derece olması tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları 23 - 24 derece arasında değişecek. Nem oranı %33 - %34 aralığında olacak. Rüzgar hızları 4 - 5 km/saat seviyelerinde ölçülecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su içmek gerekmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Güneş koruyucu ürünlerin uygulanması önemlidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da göz önünde bulundurulmalıdır.

Bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.