Denizli Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de, 29 Ocak 2026 tarihinden itibaren yağmurlu ve serin bir hava hakim olacak. Sıcaklık sabah saatlerinde 8 derece, gündüz ise 14 derece dolaylarında seyredecek. 30 Ocak Cuma günü de hafif yağmur bekleniyor ve sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak. 31 Ocak Cumartesi günü yağmur geçişleri yaşanırken, 1 Şubat Pazar zaman zaman çisenti görülecek. Yağışlı günlerde uygun giysilerle dışarı çıkmak öneriliyor.

Devrim Karadağ

29 Ocak 2026 Perşembe günü, Denizli'de hava durumu yağışlı ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece olacak. Bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 14 derece civarında kalacak. Yağmurlu hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Yağmurlu hava koşulları sürecek. Rüzgar güneyden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %61 ile %96 arasında değişecek.

30 Ocak Cuma günü, hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu hava hakim. Gündüz sıcaklık 16 dereceye kadar yükselecek. Hafif yağmurlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında kalacak. Hafif yağmurlu koşulları sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Yağmurlu hava devam edecek. Rüzgar güneyden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %59 ile %85 arasında değişecek.

31 Ocak Cumartesi günü, yağmur geçişleri bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Yağmur geçişleri görülecek. Gündüz sıcaklık yine 11 dereceye yükselecek. Yağmur geçişleri devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derece civarına düşecek. Yağmur geçişleri sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında kalacak. Yağmur geçişleri devam edecek. Rüzgar güneyden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %71 ile %85 arasında değişecek.

1 Şubat Pazar günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Gündüz sıcaklık 13 dereceye kadar yükselecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 derece civarına düşecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti devam edecek. Rüzgar güneyden saatte 7 kilometre hızla esecek. Nem oranı %72 ile %85 arasında değişecek.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından önemlidir. Yağmurlu havalarda trafik olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli sürüş yapmak da gereklidir.

