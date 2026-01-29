TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama! Yangın kontrol altında
TÜPRAŞ'ın Kocaeli İzmit'te bulunan rafinerisinde patlama meydana geldi. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken aktarılan bilgiye göre ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
29.01.2026 22:02
+
Yorum Yap
+
Kocaeli'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde boş bir tankta patlama meydana geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altında alındı.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Aktarılan bilgiye göre yaşanan patlama sonucunda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum