TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama! Yangın kontrol altında

TÜPRAŞ'ın Kocaeli İzmit'te bulunan rafinerisinde patlama meydana geldi. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken aktarılan bilgiye göre ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Kocaeli'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde boş bir tankta patlama meydana geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altında alındı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Aktarılan bilgiye göre yaşanan patlama sonucunda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

29 Ocak 2026
29 Ocak 2026

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TÜPRAŞ İzmit
