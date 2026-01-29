TÜPRAŞ İzmit rafinerisinde patlama! Yangın kontrol altında

Kocaeli'de bulunan TÜPRAŞ rafinerisinde boş bir tankta patlama meydana geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altında alındı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Aktarılan bilgiye göre yaşanan patlama sonucunda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır