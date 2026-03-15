Kars'ta görüntülendi: Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendiriliyorlar

Kars'ta kızıl tilkiler avlanırken görüntülendi. Kar yağışı ile beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor.

Arpaçay ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkiler görüntülendi.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, karla kaplı zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede, kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalışıyor.

Beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkiler, havaya zıplayıp kar altındaki canlıları yakalama becerisi gösteriyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

