HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Denizli Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 5 ile 8 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde 3 ile 7 dereceye düşecek. Gece sıcaklıklarının 1 ile 4 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar sabah güneybatıdan, gündüz kuzeybatıdan esecek. Önümüzdeki günlerde hafif yağmur ve kar yağışı öngörülüyor, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmasında fayda var.

Denizli Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Denizli'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Yılın son günü, sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında kalacak. Hava bulutlu bir görünüm sergileyecek. Gece saatlerinde bu sıcaklık 1 ile 4 derece arasında düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak.

Rüzgarlar sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 6 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde kuzeybatıdan saatte 12 km hızına ulaşacak. Akşam saatlerinde rüzgar hızı yine 12 km olarak devam edecek. Gece saatlerinde rüzgar güneyden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranları da dikkat çekici. Sabah %83, gündüz %65, akşam %76 ve gece %84 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde dikkat çeken bir hava durumu var. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise hafif kar yağışı öngörülüyor. Bu süreçte gündüz sıcaklıkları 1 ile 4 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise -2 ile -3 derece arasında değişecek.

Rüzgarlar sabah saatlerinde güneydoğudan 7 km hızla esecek. Gündüz doğudan saatte 8 km hızla ulaşacak. Akşam saatlerinde güneyden esecek olan rüzgar hızı 10 km olacak. Gece saatlerinde rüzgar güneydoğudan saatte 9 km hızla devam edecek. Nem oranları sabah %74, gündüz %46, akşam %71 ve gece %80 olarak öngörülüyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanlar uygun giyinmeli. Sıcak tutmak için kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Islanmaktan kaçınmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Araçla seyahat edenler yola çıkmadan hava durumunu kontrol etmelidir. Güvenli bir yolculuk için tedbir almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecekYılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek
Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.