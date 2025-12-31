Denizli Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Yılın son günü, sıcaklıklar 5 ile 8 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 3 ile 7 derece arasında kalacak. Hava bulutlu bir görünüm sergileyecek. Gece saatlerinde bu sıcaklık 1 ile 4 derece arasında düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak.

Rüzgarlar sabah saatlerinde güneybatıdan saatte 6 km hızla esecek. Gündüz saatlerinde kuzeybatıdan saatte 12 km hızına ulaşacak. Akşam saatlerinde rüzgar hızı yine 12 km olarak devam edecek. Gece saatlerinde rüzgar güneyden saatte 6 km hızla esecek. Nem oranları da dikkat çekici. Sabah %83, gündüz %65, akşam %76 ve gece %84 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde dikkat çeken bir hava durumu var. 1 Ocak 2026 Perşembe günü hafif çiseleyen yağmur bekleniyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü ise hafif kar yağışı öngörülüyor. Bu süreçte gündüz sıcaklıkları 1 ile 4 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise -2 ile -3 derece arasında değişecek.

Rüzgarlar sabah saatlerinde güneydoğudan 7 km hızla esecek. Gündüz doğudan saatte 8 km hızla ulaşacak. Akşam saatlerinde güneyden esecek olan rüzgar hızı 10 km olacak. Gece saatlerinde rüzgar güneydoğudan saatte 9 km hızla devam edecek. Nem oranları sabah %74, gündüz %46, akşam %71 ve gece %80 olarak öngörülüyor.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanlar uygun giyinmeli. Sıcak tutmak için kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Islanmaktan kaçınmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Araçla seyahat edenler yola çıkmadan hava durumunu kontrol etmelidir. Güvenli bir yolculuk için tedbir almak önemlidir.