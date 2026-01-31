HABER

Denizli Hava Durumu! 31 Ocak Cumartesi Denizli hava durumu nasıl?

Denizli'de 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. 1 Şubat Pazar günü ise sıcaklıklar 7 ile 20 dereceye yükselecek ve yağmurlar devam edecek. 2 Şubat'ta serin hava etkili olacak. Bu süreçte şemsiye ve kalın giysiler almak önem taşıyor. Hava durumu, nem oranı ve rüzgar hızı hakkında dikkatli olunmalı.

Ufuk Dağ

Denizli'de 31 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:08'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:25'tir.

Önümüzdeki günlerde 1 Şubat Pazar günü hava durumu daha sıcak ve yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 7 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında kalacak. Rüzgar hızı 9.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:08'de olacak. Gün batımı ise 18:27'dir.

2 Şubat Pazartesi günü hava durumu serin ve yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %87 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 5.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:06'da gerçekleşecek. Gün batımı 18:27'dir.

Bu dönemde yağışlı hava koşulları nedeniyle yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kalın giysiler giymeniz önemlidir. Islak zeminlerde kaymamak için dikkatli olmalısınız. Evde kaldığınız zaman pencere ve kapıları kapalı tutmak iç mekanın sıcaklığını korur.

