Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Özel, Çameli Belediye Başkanı Arslan’ı ziyaret etti

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel ve beraberindeki heyet, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çameli’nin kültür ve turizm alanları ziyaret edilerek görüşler paylaşıldı.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel, Şube Müdürü Nihan Daban ve uzman Mine Kasap, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Çameli ilçesinde incelemelerde bulunan heyet, Hayri Dev Kültür Merkezi ile Çameli Taş Konaklar’ı gezdi. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında ilçede yürütülen kültür ve turizm çalışmaları hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Özel’e günün anısına hediye takdim etti.

Kaynak: İHA