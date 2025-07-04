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Denizli merkezli 6 ilde örgütlü eskort dolandırıcılığı! 12 milyon vurgun yaptılar

Denizli merkezli 6 ilde polisin örgütlü olarak eskort dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5'i kadın, 22 kişi suçundan gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin, internet sitelerine sahte eskort ilanları verip, 35 kişiyi yaklaşık 12 milyon lira dolandırdıkları belirtildi.

Denizli merkezli 6 ilde örgütlü eskort dolandırıcılığı! 12 milyon vurgun yaptılar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, internet sitelerine sahte eskort ilanı vererek vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

'ÖN BULUŞMA' BAHANESİYLE DOLANDIRDILAR

Denizli merkezli 6 ilde örgütlü eskort dolandırıcılığı! 12 milyon vurgun yaptılar 1

Polis, yaptığı çalışmada, internet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit etti.

Denizli merkezli 6 ilde örgütlü eskort dolandırıcılığı! 12 milyon vurgun yaptılar 2

Bu şekilde dolandırıcılık yapan şüphelilerin ayrıca dolandırdıkları kişileri arayıp, kendilerini avukat olarak tanıtıp, eskortla buluşmaya gelmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılacağı yönünde korkutup, ikinci kez dolandırıcılık yaptıkları saptandı.

12 MİLYON LİRA VURGUN

Denizli merkezli 6 ilde örgütlü eskort dolandırıcılığı! 12 milyon vurgun yaptılar 3

Şüphelilerin bu yöntemle 35 kişiden toplamda yaklaşık 12 milyon lira aldığı tespit edildi.

Örgüt yöneticileri ve üyelerini belirleyen polis, teknik ve fiziki takibin ardından salı günü Denizli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında 5'i kadın, 22 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Denizli
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