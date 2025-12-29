Denizli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Yeni yıla sayılı günler kala soğuyan hava, Denizli’de kışı hissettirmeye başladı. Pazar günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak yüksek kesimlerde kar birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına inerken, vatandaşlar yılın ilk karıyla birlikte kartpostallık manzaralarla karşılaştı.

Kar yağışı Çivril, Çameli, Pamukkale, Buldan, Babadağ ve Tavas başta olmak üzere yüksek rakımlı ilçelerde kısa süreli de olsa etkili oldu. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri ise soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Öte yandan Denizli’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Nikfer Bozdağ Kayak Merkezi, yağan karla birlikte beyaza büründü. Bağbaşı Yaylası ise henüz yeterli kar yağışı alamadı. Önümüzdeki günlerde beklenen yeni yağışlarla birlikte her iki turizm merkezinin de tamamen karla kaplanması bekleniyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır