HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Denizli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Denizli’de hava sıcaklıklarının ani şekilde düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yılın ilk karı, özellikle rakımı yüksek ilçelerde gece saatlerinde yağarak bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Denizli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Yeni yıla sayılı günler kala soğuyan hava, Denizli’de kışı hissettirmeye başladı. Pazar günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak yüksek kesimlerde kar birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Bazı bölgelerde hava sıcaklıkları sıfırın altına inerken, vatandaşlar yılın ilk karıyla birlikte kartpostallık manzaralarla karşılaştı.

Kar yağışı Çivril, Çameli, Pamukkale, Buldan, Babadağ ve Tavas başta olmak üzere yüksek rakımlı ilçelerde kısa süreli de olsa etkili oldu. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri ise soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Öte yandan Denizli’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Nikfer Bozdağ Kayak Merkezi, yağan karla birlikte beyaza büründü. Bağbaşı Yaylası ise henüz yeterli kar yağışı alamadı. Önümüzdeki günlerde beklenen yeni yağışlarla birlikte her iki turizm merkezinin de tamamen karla kaplanması bekleniyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: Solunum hastası vatandaş ile mahsur kalan minibüs kurtarıldıSiirt'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: Solunum hastası vatandaş ile mahsur kalan minibüs kurtarıldı
Zonguldak'ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyorZonguldak'ta ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.