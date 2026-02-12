Rize’de kaçak sigara operasyonu

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Pazar ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. İki şahsın ikameti ve iş yerinde yapılan aramalarda bin 145 paket kaçak sigara, 5 adet elektronik sigara, 7 paket ısıtılmış sigara tütünü ve 4 litre bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında Pazar Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi. Şahısların ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

