Denizli Şehir Hastanesi sağlık turizminde yeni bir dönem başlatacak!

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan ve Başkan Yardımcısı, Denizli Devlet Hastanesi Yönetimi ve inşaat firma yetkilileri ile birlikte Merkezefendi İlçesi Karahasanlı Mahallesi'nde yaklaşık 435 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1000 yataklı Denizli Şehir Hastanesi ve 500 yataklı acil durum hastanesi inşaatında yerinde değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, acil durum hastanesi inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

500 yatak kapasiteli, 106 poliklinik, 14 ameliyathane, 7 işlem odası, MR, BT, Anjio, röntgen, USG, Mamografi, Kemik Dansitometri vb. gelişmiş tıbbi donanımları içerisinde barındıracak olan acil durum hastanesi inşaatında çalışmaların aralıksız sürdürüldü belirtildi.

"SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ KONUMUNDA OLACAKTIR"

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk; "Denizli’de vatandaşlarımızın büyük heyecan ve merakla beklediği Şehir Hastanesi projemiz ile 500 yataklı Acil Durum Hastanemizin inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Bugün yerinde incelediğimiz hastanemizin yapımı devam etmekte olup bir yandan da Denizli Devlet Hastanesi’ni oraya taşımak için Hastane Yönetimimizle yoğun planlama çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu yılın sonlarına doğru inşallah hastanemizi buraya taşıyacağız. Yine 1000 yatak kapasiteli, 219 yoğun bakım yatak sayısı, 35 ameliyathanesi, 286 poliklinik odası, 2052 araç kapasiteli otopark alanı ve 1 helikopter alanı ile yapımı 2027 de bitecek olan hastanemizin inşaatı da devam ediyor. Denizli’miz en kısa zamanda gelişmiş tıbbi donanım, yeni açılacak özellikli hizmet birimleri ve nitelikli insan kaynağı ile hizmet verecek şehir hastanemize kavuşacak. Şehir Hastanemiz de bittiğinde bu alan toplam 1500 yatak kapasitesiyle, modern binalarıyla, tam donanımlı cihazlar ve kapsamlı sağlık kompleksleriyle sadece İlimize değil bölgemize de hitap edecek, hem de sağlık turizmi açısından önemli bir merkez konumunda olacaktır" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır