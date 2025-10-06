Denizli’de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, sabah saat 09.45 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde olan bir otomobile yaklaşan hafif ticari araçtan inen şüpheli, içeridekilere rast gele ateş etti. Gerçekleşen saldırı sonucu otomobilde bulunan bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri aracını bırakarak kaçak firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır