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Denizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli’de 29 Haziran’da alkollü bir mekana düzenlenen ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemelerde, saldırıyı tetikçi Yusuf B.’nin gerçekleştirdiği, olayı planlayan ve yardım eden isimler arasında ise daha önce Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kafeterya saldırısının muhbiri olduğu belirlenen Şefikcan Uyumaz ile Savaş K. ve suça sürüklenen çocuk A.Ç.’nin yer aldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen tetikçi Yusuf B., planlayıcılar Şefikcan Uyumaz, Savaş K. ve SSÇ A.Ç., savcılık sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı 1

Saldırıda yaralanan 4 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Denizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı 2

Denizli’de eğlence mekanını kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı 3


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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