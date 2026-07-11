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CİMER, sadece Türkiye’de değil dünyada da vatandaşın hizmetinde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) sadece yurt içindeki değil, yurt dışında da yaşayan Türk vatandaşlarının başvuru adresi oldu. Yunanistan’da eşi tarafından alıkonulduğunu söyleyerek yardım isteyen kadın ve çocuklarına ulaşılarak Türkiye’ye döndürülmesi işlemleri hızla başlatılırken, İtalya’nın Sicilya kentinde bir Türk vatandaşının hastanede tedavi gören oğlu hakkında yeterli bilgi verilmediği iddiası üzerine hastaneye resmi yazı (PEC) yazıldı.

CİMER, sadece Türkiye’de değil dünyada da vatandaşın hizmetinde
Recep Demircan

CİMER, sadece Türkiye’de değil yurt dışında da herhangi bir sorunla karşılaştığında vatandaşlar CİMER’e başvuru yapıyor. Söz konusu başvurular başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar nezdinde işleme alınıyor, yurtdışı temsilcilikler devreye konulmak suretiyle yanıtlanıyor, hizmete dönüşüyor.

EŞİ TARAFINDAN ALIKONULAN EŞ VE ÇOCUKLARIN YARDIMINA KOŞTULAR

Yunanistan’ın Sakız Adasında eşi tarafından alıkonulduğu ve tehdit altında olduğunu belirten vatandaşın CİMER’e yaptığı başvuru üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Rodos Başkonsolosluğu nezdinde yapılan girişimlerin ardından vatandaşın eşi Yunan polisi tarafından göz altına alındı, kadın ve çocukların dönüş işlemleri için gerekli görüşmeler başlatıldı. Konunun yakından takip edildiği bildirildi.

OĞLUNUN DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERMEYEN İTALYAN HASTANEYE PEC

İtalya’nın Sicilya Adasında tatilde iken yüksek enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan yeğeni için CİMER’e başvurarak acil destek talep eden vatandaş ve Türk vatandaşı abisi ile Dışişleri Bakanlığı ilgili birimleri nezdinde hızla temas sağlandı. Hastanede ulaşılan nöbetçi doktordan, vatandaşımızın Polonya vatandaşı olan 3 yaşındaki çocuğunun sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi alınarak vatandaşa iletildi. Ayrıca hastaneye vatandaşımıza gerekli bilgilendirmenin zamanlıca ve ayrıntılı bir şekilde yapılması için resmi yazı (PEC) iletildi. Konu yakın takibe alındı.

FİLDİŞİ SAHİLLERİNDE KAYBOLAN VATANDAŞ İÇİN YETKİLİLER SEFERBER EDİLDİ

Fildişi Sahilleri Abidjan şehrinde bulunan ve haber alınamayan vatandaşın bulunması talebiyle yapılan başvuru üzerine Abidjan Büyükelçiliği tarafından durum yerel polise bildirilerek arama çalışmaları başlatıldı. İlgili kişilerin ifadelerinin alındığı, konunun yakından takip edildiği belirtildi.

ENDİŞE ETTİĞİ TORUNUNA ULAŞILDI, GÜVENDE OLDUĞU BİLGİSİ VERİLDİ

Torununun Hollanda Lelystad’da eşi ve kaynanası tarafından darp edildiği, kendisiyle iletişimlerinin kesildiği ve can güvenliği endişesi taşıdığına dair vatandaşın CİMER’e yaptığı başvuru üzerine Dışişleri Bakanlığı ilgili birimleri hızla harekete geçti. Hollanda’da uygulanan usuller çerçevesinde ilgili polis birimiyle temasa geçilirken, yapılan görüşmede vatandaşın genel durumunun iyi olduğu öğrenilerek aileye bildirildi. Vatandaşın Başkonsolosluğa ulaşmak istediği takdirde irtibata geçebileceği de iletildi.

SINIR KAPISINDA VİZE ALAMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN HIZLI MÜDEHALE

Ürdün Jaber Sınır Kapısı’nda sistem çalışmadığı için günlerdir Suudi Arabistan vizesi alamadıklarını, mazot ve yiyeceklerinin bittiğini, soğuk hava yüklerinin bozulma riski altında olduğunu belirten vatandaşlara Amman Büyükelçiliği Konsolosluk birimi tarafından acil destek sağlandı. Vize başvurularını yolculuk öncesinde yapmaları telkin edilen vatandaşlara ihtiyaten Suudi Arabistan Amman Büyükelçiliği’nden temin edilen Ürdün’de yetkili vize aracı şirketinin bilgileri paylaşıldı. TIR sürücülerinin bağlı olduğu firma irtibat kişisi ile de temas edilerek sorunun çözüm aşamasına yaklaştığı, bazı araçların geçişine izin verildiği, yakın zamanda diğer araçların geçişine de müsaade edileceğinin tahmin edildiği bilgisi paylaşıldı.

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