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Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test! "5 gün sürdü, halka haber verilmedi"

Yunanistan'ın Lavrio Limanı açıklarında İsrail'in de katılımıyla deniz altında askeri amaçlı test yapıldığı iddia edildi. Haberde "Beş gün süren testler yerel halka hiçbir bilgi verilmeden, gerekli çevre onayları alınmadan, limandaki biyoçeşitliliği ciddi şekilde tehlikeye atarak yapıldı." değerlendirmesine yer verildi.

Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test! "5 gün sürdü, halka haber verilmedi"

EFSYN gazetesinin bugünkü "İsrail savaş endüstrisi Yunanistan sularının derinliklerinde" başlıklı haberinde, 16-20 Mart'ta bir Avrupa araştırma programı kapsamında Yunanistan'ın Lavrio Limanı'nda deniz altında askeri test gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Yunanistan ve İsrail den Ege de gizli askeri test! "5 gün sürdü, halka haber verilmedi" 1

Testi kapsayan Avrupa Birliği fonlarıyla deniz altında yapılan Sualtı Güvenliği (UnderSec) isimli araştırmanın ilk kez 2023 yılında başladığı belirtilen haberde, araştırmanın Lavrio, Valensiya, Ravenna gibi Avrupa limanlarında deniz teknolojilerini geliştirmeyi kapsadığı ifade edildi.

RADYOAKTİF MADDELER KULLANILDI

Haberde, test kapsamında Almanya ile yakın işbirliği içinde çalışan İsrail Savunma Bakanlığı ve İsrail savaş endüstrisi RAFAEL ile Tel Aviv Üniversitesinin de yer aldığına dikkat çekilerek, testte TNT gibi patlayıcılar ile toksik ve radyoaktif maddeler kullanıldığı aktarıldı.

Yunanistan ve İsrail den Ege de gizli askeri test! "5 gün sürdü, halka haber verilmedi" 2

"HALKA HABER VERİLMEDİ"

Haberde "Beş gün süren testler yerel halka hiçbir bilgi verilmeden, gerekli çevre onayları alınmadan, limandaki biyoçeşitliliği ciddi şekilde tehlikeye atarak yapıldı." değerlendirmesine yer verildi.

RAFAEL'in İsrail'in devlet savunma sanayisinin bir parçası olduğuna işaret edilen haberde, şirketle ilgili "Geçen yıl Gazze'de bir Filistinlinin öldürülürken gösterildiği videoyla bir insansız hava aracının reklamını yapıyordu." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Yunanistan
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