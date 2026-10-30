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Denizli’de kargo aracı alev aldı

Denizli’nin Cankurtaran mevkiinde seyir halindeki kargo aracında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli’de kargo aracı alev aldı

Denizli’nin Cankurtaran mevkiinde seyir halindeki kargo aracında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar ve akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Denizli’nin Cankurtaran mevkiinde seyir halindeki DHL kargoya ait araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden çevredekiler, kısa süreli panik yaşadı. Yangını fark eden vatandaşlar ile olay yerinin yakınında bulunan akaryakıt istasyonunun çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangının büyümeden söndürülmesiyle herhangi bir facianın önüne geçilirken, kargo aracında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Denizli’de kargo aracı alev aldı 1

Denizli’de kargo aracı alev aldı 2

Denizli’de kargo aracı alev aldı 3

Denizli’de kargo aracı alev aldı 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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