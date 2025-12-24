HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli’de piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak mala el konuldu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılıkla mücadele operasyonu sonucunda yaklaşık piyasa değeri 3 milyon TL olan otomobil parçası ele geçirildi.

Denizli’de piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak mala el konuldu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Denizli üzerinden başka bir ile geçiş yapacağı tespit edilen bir tır durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 263 adet kaçak tır lastiği ile 6 adet kaçak jant ele geçirildi.

Denizli’de piyasa değeri 3 milyon TL olan kaçak mala el konuldu 1

Olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen araca el konuldu.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaban hayvanı kazaya yol açtı: Devrilen tırın üzerindeki demir plaka başka bir tıra çarptıYaban hayvanı kazaya yol açtı: Devrilen tırın üzerindeki demir plaka başka bir tıra çarptı
Kars'ta yük treni kamyon ile çarpıştı: 1 ölüKars'ta yük treni kamyon ile çarpıştı: 1 ölü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü gündem oldu

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.