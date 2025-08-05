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Denizli’de sarp arazide orman yangını başladı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sarp arazide orman yangını meydana geldi. Yangına bir helikopter ve uçakla müdahale ediliyor.

Denizli’de sarp arazide orman yangını başladı

Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde sarp arazilerinde bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda Orman işletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, hava desteği için de yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı görevlendirildi. Yangının yerleşim yerlerine uzak bir noktada çıktığı ancak rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına, çevrede yaşayan mahalle sakinlerinin de destek verdiği bildirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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