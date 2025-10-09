HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizlili dağcılar Kaldı ve Sulağankaya zirvelerine tırmandı

Denizli’de dağcılık sporcuları Gülcan Çeşmeli ve Özgür Eren, Niğde Aladağlar’da teknik tırmanış gerektiren 3734 metrelik Kaldı zirvesi ile 3580 metrelik Sulağankaya zirvesine ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.Dağcılık sporcuları Gülcan Çeşmeli ve Özgür Eren, Niğde Aladağlar’da zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek 3.734 metre yüksekliğindeki Kaldı zirvesi ve 3.580 metre rakımlı Sulağankaya zirvesine ulaştı.

Denizlili dağcılar Kaldı ve Sulağankaya zirvelerine tırmandı

Denizli’de dağcılık sporcuları Gülcan Çeşmeli ve Özgür Eren, Niğde Aladağlar’da teknik tırmanış gerektiren 3734 metrelik Kaldı zirvesi ile 3580 metrelik Sulağankaya zirvesine ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Denizlili dağcılar Kaldı ve Sulağankaya zirvelerine tırmandı 1

Dağcılık sporcuları Gülcan Çeşmeli ve Özgür Eren, Niğde Aladağlar’da zorlu bir tırmanış gerçekleştirerek 3.734 metre yüksekliğindeki Kaldı zirvesi ve 3.580 metre rakımlı Sulağankaya zirvesine ulaştı. Teknik tırmanış gerektiren parkurda iki sporcu, değişken hava şartları ve sarp kayalık etaplara rağmen tırmanışı başarıyla tamamladı. Zirveye ulaşan sporcular, gurur dolu anlar yaşadı.

Denizlili dağcılar Kaldı ve Sulağankaya zirvelerine tırmandı 2

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gemi yan yatınca can verdi! İstanbul'da korkunç olayGemi yan yatınca can verdi! İstanbul'da korkunç olay
Görüntüler sosyal medyaya yansımıştı! CHP'li meclis üyesi hakkında soruşturmaGörüntüler sosyal medyaya yansımıştı! CHP'li meclis üyesi hakkında soruşturma

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.