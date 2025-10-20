HABER

Denizlili Elon Musk! Sadece ilham aldı, her şeyi tek başına yaptı: 'Geliştirme bütçesi' dikkat çekti

Denizli’de yaşayan Rüştü Bal, Elon Musk’a rakip çıktı. Bal, Tesla Cybertruck'tan ilham alarak, boş vakitlerinde hurda malzemeleri değerlendirip evinde tek kişilik elektrikli bir pick-up üretti. "Her şeyi tek başıma yaptım, hurda malzemeleri geri dönüştürdüm." diyen 'Denizlili Elon Musk', tek başına ürettiği aracın dikkat çeken özelliklerini ve ne kadarlık bir bütçe ile geliştirdiğini de açıkladı.

Denizlili Elon Musk! Sadece ilham aldı, her şeyi tek başına yaptı: Geliştirme bütçesi dikkat çekti 1

CYBERTRUCK’TAN İLHAM ALDI, ELEKTRİKLİ PİCK-UP YAPTI

Kentte yaşayan Rüştü Bal, Tesla’nın dünyaca ünlü modeli Cybertruck’tan ilham alarak kendi elektrikli pick-up aracını yaptı. Tamamını 75 bin TL bütçeyle ve hurda malzemeleri geri dönüştürerek, kendi evinin bahçesinde geliştiren Bal, Elon Musk’a adeta "yerli rakip" çıktı.

Denizlili Elon Musk! Sadece ilham aldı, her şeyi tek başına yaptı: Geliştirme bütçesi dikkat çekti 2

"HER ŞEYİ KENDİM YAPTIM"

Boş vakitlerinde tasarımını adım adım geliştiren Bal şöyle konuştu:

"Tesla’nın Cybertruck videolarını izleyerek esinlendim. Her şeyi tek başıma yaptım, hurda malzemeleri geri dönüştürdüm. Aracımız fren yapılırken şarj oluyor ve 3-4 saatte tamamen şarj ediliyor.

Denizlili Elon Musk! Sadece ilham aldı, her şeyi tek başına yaptı: Geliştirme bütçesi dikkat çekti 3

"ŞİMDİLİK İŞİMİZİ GÖRÜYOR"

Ayrıca, tek kişilik bir araç ve sandalyeden elektrikli bisikleti de, boş zamanlarımda uğraşa uğraşa yaptım, şimdilik işimizi görüyor"

Denizlili Elon Musk! Sadece ilham aldı, her şeyi tek başına yaptı: Geliştirme bütçesi dikkat çekti 4

Aracın gövdesi ise sac levhalardan, elektrik sistemi ise tamamen yerli ve geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor.

Denizlili Elon Musk! Sadece ilham aldı, her şeyi tek başına yaptı: Geliştirme bütçesi dikkat çekti 5

Denizlili Elon Musk! Sadece ilham aldı, her şeyi tek başına yaptı: Geliştirme bütçesi dikkat çekti 6

(İHA)

