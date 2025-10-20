Denizlili Elon Musk! Sadece ilham aldı, her şeyi tek başına yaptı: 'Geliştirme bütçesi' dikkat çekti

Elon Musk’a rakip Denizlil'den çıktı! Bir vatandaş, Tesla’nın Cybertruck videolarından ilham alarak, boş vakitlerinde hurda malzemeleri değerlendirip evinde tek kişilik elektrikli bir pick-up üretti.

CYBERTRUCK’TAN İLHAM ALDI, ELEKTRİKLİ PİCK-UP YAPTI

Kentte yaşayan Rüştü Bal, Tesla’nın dünyaca ünlü modeli Cybertruck’tan ilham alarak kendi elektrikli pick-up aracını yaptı. Tamamını 75 bin TL bütçeyle ve hurda malzemeleri geri dönüştürerek, kendi evinin bahçesinde geliştiren Bal, Elon Musk’a adeta "yerli rakip" çıktı.

"HER ŞEYİ KENDİM YAPTIM"

Boş vakitlerinde tasarımını adım adım geliştiren Bal şöyle konuştu:

"Tesla’nın Cybertruck videolarını izleyerek esinlendim. Her şeyi tek başıma yaptım, hurda malzemeleri geri dönüştürdüm. Aracımız fren yapılırken şarj oluyor ve 3-4 saatte tamamen şarj ediliyor.

"ŞİMDİLİK İŞİMİZİ GÖRÜYOR"

Ayrıca, tek kişilik bir araç ve sandalyeden elektrikli bisikleti de, boş zamanlarımda uğraşa uğraşa yaptım, şimdilik işimizi görüyor"

Aracın gövdesi ise sac levhalardan, elektrik sistemi ise tamamen yerli ve geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor.

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır