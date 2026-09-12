HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Denizli’nin iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Denizli’de jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de yakalandı.

Denizli’nin iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale ve Serinhisar ilçelerinde düzenlenen müşterek operasyonlarda, 103 bin 496 kullanımlık sentetik kannabinoid/bonzai, 1.415 adet sentetik hap ve 344 gram kubar esrar ele geçirildi.

Denizli’nin iki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı 1

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pikap halk plajına uçtu: 2 yaralıPikap halk plajına uçtu: 2 yaralı
Anahtar Parti, sanayi esnafını dinlediAnahtar Parti, sanayi esnafını dinledi

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Ters yöne girdi, polislere saldırdı, gazetecilere de tükürdü: ‘Sanatçıyım ben’

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

İmaj tazeledi! Saçlarını kısacık kestirdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.