Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Denizli’de günlerdir devam eden sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi’nde bulunan Bozdağ’da kar yağışı başladı. Hava sıcaklıklarında görülen düşüşlerle birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak Bozdağ’ı beyaza bürüdü. Bozdağ’da yer alan Denizli Kayak merkezinde sezon hazırlıkları da hız kazandı. Kayak severlerin gözdesi olan Denizli Kayak Merkezinde kar yağışıyla birlikte tesislerini yeni sezona hazırlamak için çalışmalara başladı.

Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı 1

Bir vatandaşların araçta seyir halindeyken çektiği görüntülerde kar yağışının devam ettiği görüldü.

Denizli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı 2

Kaynak: İHA

Denizli
