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Deodorant orucu bozar mı? Oruçluyken deodorant sıkılır mı, oruca zarar verir mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.03.2025 20:30
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Ramazan ayının gelmesiyle beraber oruç ile ilgili birçok farklı konu insanların kafasına takılmaya başlamıştır. Bu konulardan biri oruçlu iken kozmetik ürünler arasında yer alan deodorant kullanımıdır. Deodorant genel olarak koltuk altı bölgesine sıkılarak uygulanan bir kozmetik üründür. Deri üzerine uygulama yapıldığından bazı kişiler deodorant kullanımının orucu bozma ihtimali olduğunu düşünebilir. Peki, deodorant orucu bozar mı, oruçluyken deodorant sıkılır mı ve oruca zarar verir mi?

Deodorant orucu bozar mı? Oruçluyken deodorant sıkılır mı, oruca zarar verir mi?

Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştirmek, insanların hem yemeklerden hem sıvı alımından hem de kötü davranışlardan uzak durması manasını taşımaktadır. Manen de önemli bir yere sahip olan oruç tutma eyleminde bazı hareketlerden kaçınmak ve oruca zarar verebilecek davranışlarda bulunulmaması gerekmektedir. Oruca zarar verecek belli başlı davranışlar vardır. Tam da bu noktada “deodorant sıkmak oruca zarar verir mi?” sorusu akıllara gelebilmektedir.

Deodorant orucu bozar mı?

İnsanların bedenen temiz olması ve kişisel hijyene önem vermesi dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alır. Kişisel bakım denildiğinde ilk akla gelen bakım işlemlerinden biri parfüm, deodorant benzeri kozmetik ürünlerin kullanılmasıdır. Bu tür ürünler kişinin güzel kokmasını sağladığı gibi kendisini iyi hissetmesinde de vesile olmaktadır. Her gün deodorant kullanan biri ramazan ayı geldiğinde oruç tutarken bu ürünün orucu bozup bozmayacağı konusunu merak etmektedir.

Deodorant tarzı kozmetik ürünler yiyecek ya da içecek sınıfına girmemektedir. Ayrıca deodorant orucu bozar mı diyanet işlerinin de yanıtladığı konulardan biridir. Diyanet’e göre oruç tutarken deodorant tarzı bakım ürünleri kullanmak orucu bozmamaktadır. Bununla birlikte bu tarz ürünlerin krem formunu da sürmek oruç tutmaya engel teşkil etmemektedir.

Oruçluyken deodorant sıkılır mı?

Oruç tutarken 3 önemli kritik noktadan kaçınılması gerekir. Bunlardan ilki herhangi bir yiyeceğin oruç süreci boyunca yenilmemesidir. İkinci kritik nokta ise sahur bitiminden iftar saatine kadar geçen zaman diliminde herhangi bir sıvı tüketiminin yapılmamasıdır. Son kritik nokta da cinsellikle alakalıdır. Bu üç önemli nokta dışında insanlar orucunu bozmayacak şekilde günlük bakımlarını yapabilir, krem sürebilir, koltuk altına deodorant sıkabilir ya da ilaçlı bant gibi ürünleri kullanabilir.

Bazı kişiler koltuk altına deodorant sıktığında ten ile temas edildiği için orucun riske gireceğini düşünebilir. Ancak oruçluyken deodorant sıkmak Diyanet İşleri'ne göre de orucu bozan davranış türleri arasında bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan Deodorant
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