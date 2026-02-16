HABER

Depo baskınında binlerce litre sahte içki ele geçirildi: "Haberim yok"

Adana’da sahte içki dağıtımı yapıldığı belirlenen depoya yapılan baskında 21 bin litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan şüphelinin, "İçkilerden haberim yok" dediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente sahte içki dağıtımı yapılan deponun yerini deşifre etti. Ekipler söz konusu depoya operasyon yaptı. Yapılan operasyonda T.T. (30) gözaltına alındı. Depoda bulunan yüzlerce şişenin içerisinde toplamda 21 bin litre sahte içki ele geçirildi. İçkilere imha edilmek üzerine el konuldu.

Gözaltına alınan T.T.’nin sorgusunda, "İçkilerden haberim yok" dediği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Adana
