Depo olarak kullanılan kulübede yangın

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Milli Egemenlik Caddesi Sanat Sokağı üzerinde bulunan baraka dükkanlarının birinden alevler yükselmeye başladı. Depo olarak kullandığı öğrenilen ahşaptan barakadaki yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, Bilecik - Bozüyük - Eskişehir kara yolu yangından dolayı kısa süreli trafiğe durduruldu.

Öte yandan alevlerin diğer baraka dükkanlara sıçramaması için çevrede geniş çaplı önlem alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır