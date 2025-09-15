HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Depoya çevrilmiş gizli bölmeden çıkanlar şaşkına çevirdi: 2 gözaltı!

Adana'da polis depoya çevrilmiş 4 eve yaptığı baskında, 31 bin 98 ilaç ve bin 538 tıbbi malzeme ele geçirdi. İlaçların bir kısmı evlerden birindeki gizli bölmeden çıkarken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Depoya çevrilmiş gizli bölmeden çıkanlar şaşkına çevirdi: 2 gözaltı!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde depoya dönüştürülen 4 ikamette çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerden birinde zeminde raf şeklinde oluşturulmuş gizli bölme belirlendi, çok sayıda ilaç bulundu.

Depoya çevrilmiş gizli bölmeden çıkanlar şaşkına çevirdi: 2 gözaltı! 1

Operasyon çerçevesinde 4 adresten toplam 31 bin 98 ilaç ve bin 538 tıbbi malzeme ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Depoya çevrilmiş gizli bölmeden çıkanlar şaşkına çevirdi: 2 gözaltı! 2

Şüpheliler hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' suçundan adli işlem başlatıldı.

Depoya çevrilmiş gizli bölmeden çıkanlar şaşkına çevirdi: 2 gözaltı! 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail basını dahi Netanyahu'yu Türkiye'ye karşı uyarıyor: "Bedeli ağır oluyor"İsrail basını dahi Netanyahu'yu Türkiye'ye karşı uyarıyor: "Bedeli ağır oluyor"
Bir yanda dava, bir yanda MYK! Kritik toplantı başladıBir yanda dava, bir yanda MYK! Kritik toplantı başladı

Anahtar Kelimeler:
depo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.