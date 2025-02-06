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  4. Deprem anında kaydedildi! Kahreden anons: 'Acil, acil'

Deprem anında kaydedildi! Kahreden anons: 'Acil, acil'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
06.02.2025 11:06
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6 Şubat başta 11 il olmak üzere tüm Türkiye'de kapanmaz yaralar açtı. Depremin ikinci yılında ise yürekleri parçalayan konuşmalar yayınlandı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü depremin hemen ardından geçilen polis telsizi konuşmalarını paylaştı. 'Acil, acil' sözleri izleyenleri bir kez daha o acı güne götürdü.

Deprem anında kaydedildi! Kahreden anons: 'Acil, acil'

Asrın felaketinden etkilenen illerden olan Osmaniye’de, İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından, polislerin telsizde yaptığı anonsların kayıtlarını ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.
Felaketin boyutunun, yapılan anonslara yansıdığı görüldü.

OSMANİYE'DE 10 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu. Kentte bin 10 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı.

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DEPREM POLİS TELSİZİNDE

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem polis Osmaniye 6 şubat
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