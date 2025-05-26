Deprem anında neler yapılmalı? Deprem anında yapılması gerekenler

Alınacak önlemlerin yanı sıra kişilerin olası bir doğal afet sırasında ne yapması gerektiğini vasıl davranması gerektiğini bilmesi hayati değer taşıyan bir durumdur. Bu nedenle alınan önlemlere ek olarak devlet destekli AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) gibi kurum ve kuruluşların bilinçlendirme eğitimlerine katılmak, kişilere deprem gibi çeşitli afet durumlarında kriz anlarında ne yapacakları konusunda yardımcı olabilmektedir.

Deprem anında neler yapılmalıdır?

Deprem anlarında can kayıplarının önüne geçmek için hem deprem öncesi hem deprem sırasında hem de depremden sonraki süreçte ne yapılacağının bilinmesi son derece önemlidir. Kişiler önce kendilerini güvende tutmalı, daha sonra ise çevrelerindeki kişilerin yakınlarının güvenliği konusunda ne yapacaklarını bilmelidir.

Kişilerin soğukkanlı olabilmeleri, panik yapmamaları ve panik ortamına neden olmamaları deprem anında herkesin güvenli bir şekilde binalardan çıkartılabilmesi ve toplanma alanlarına ulaşabilmesi adına çok önemlidir. Bu yüzden öncelikle sakin kalmaya çalışmak gerekir.

Deprem anında yapılması gerekenler nelerdir?

Olası bir deprem anında bina içinde ya da bina dışında olunmasına göre yapılması gerekenlerden bazıları şunlardır:

Bina içinde depreme yakalanma söz konusu ise:

Panik yapılmamalıdır.

Sabitlenmemiş olan raf, pencere, dolap gibi eşyalardan uzak durulması gerekir.

Eğer varsa sağlam sandalyeler ile desteklenmiş olan masaların altına, gülü, hacimli kanepe, koltuk ya da içi dolu sandık gibi koruma alanı oluşturabilecek eşyaların yanına çömelerek ya da uzanarak yaşam üçgeni oluşturulmalıdır.

Pencere, cam, dışarı doğru bakan duvarlardan ya da kapılardan, aydınlatma tesisatından ya da armatürler gibi düşebilecek her türlü eşyadan uzak durulması gerekir.

Sarsıntı başladığı zaman eğer kişiler yataktaysa orada kalmaları daha güvenli olacaktır. Eğer kişinin üzerine düşecek bir eşya yoksa bir yastık yardımı ile baş bölgesi korunmalıdır ve varsa en yakında bulunan güveni alana geçilmelidir.

Balkon ya da pencerelerden asla atlanmaması gerekir.

Asansör kullanılmamalıdır.

Balkona çıkılmamalıdır.

Binadan bir an önce dışarı çıkmak adına bilinçsizce hareket edilmemelidir.

Eğer deprem anı açık havada bina dışında yaşanıyorsa:

Dışarıda kalınmalıdır.

Enerji hatlarından, direklerden, diğer binalardan, duvar diplerinden ve ağaçlardan uzak durulmalıdır.

Önceden belirlenen toplanma alanlarına güvenle ulaşılmalı, panik yapılmamalıdır.

Dış duvarların yıkılması büyük tehlike oluşturacağı için yıkılan binalardan kalan kırık camlar, duvar parçalarından uzak durulmalı ve dikkatle hareket edilmelidir.

Eğer sarsıntı sırasında özel araç ya da toplu taşıma içinde kalınmışsa: