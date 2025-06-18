Deprem bölgesinde 250 bininci konutlar da yarın teslim ediliyor! Bakan Kurum duyurdu: "Etrafımızdaki ateş çemberine rağmen..."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın yapılacak 250 bininci konut teslim töreni öncesi Kahramanmaraş’ın Azerbaycan Mahallesi’nde basın açıklaması yaptı. Yarınki törende hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i Kahramanmaraş’ta ağırlayacaklarını hatırlatan Bakan Kurum, “Konut hedefimize süratle ulaştık. 250 bininci konutumuzun anahtarlarını hem Cumhurbaşkanımızı hem de Azerbaycan Lideri Sayın Aliyev’le birlikte büyük bir coşku içerisinde buradan milletimize teslim edeceğiz. Yine konutlarımızın kuralarını da bu program vesilesiyle AFAD’a canlı bağlantı yaparak çekeceğiz. Kardeşlerimizin yeni yuva heyecanına ortak olacağız" şeklinde konuştu.

"TARİFİ İMKANSIZ BİR HIZLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Kurum, deprem konutlarının inşasının büyük bir gayretle devam ettiğine dikkat çekti: İlk günden itibaren ne bir saniye dinlendik, ne bir adım geri attık. Her aşamada vatandaşımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Geçtiğimiz eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutlarımızın üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik ve bugün 250 bin konut rakamına ulaştık. Şu anda deprem bölgesinde, saatte 23, günde 550 konut inşa edilerek tarifi imkansız bir hızla, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Allah’ın izniyle çok daha azimle çalışacağız ve yıl sonuna kadar 11 ilimizde, ilçelerimizde, köylerimizde 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. İlk gün verdiğimiz o sözümüzü tutacak; yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi 11 ilimizde bırakmayacağız.

KAHRAMANMARAŞ’TA TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI 39 BİNE YÜKSELECEK

Kentlerin tarihiyle, kültürüyle yeniden ayağa kaldırılması için mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta yapılan çalışmaları anlattı: Kahramanmaraş özelinde bugüne kadar teslim ettiğimiz konut sayısı yarın 39 bine ulaşacak. Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz şekilde Kahramanmaraş’ta 75 bin ev ve iş yerimizi teslim edeceğiz. Kahramanmaraş kültürüyle ekonomisiyle ayağa kalksın diye Kapalı Çarşımızın ihya sürecini yürütüyoruz. Tarihi Demirciler Çarşımızı, Kasaplar Çarşımızı, Toptancılar Sitemizi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yine Kahramanmaraş’ın özlemle beklediği Kahramanmaraş Stadı’na ilişkin ihalemizi de 30 Haziran tarihinde TOKİ Başkanlığımız yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte 17 bin 500 kişi kapasiteli bir spor kompleksini de en kısa zamanda Kahramanmaraş’ımıza kazandırmış olacağız.

ERDOĞAN VE ALİYEV, HAYDAR ALİYEV İLKOKULU’NDA KARNE DAĞITACAK

Bakan Kurum, törenin yapılacağı Azerbaycan Mahallesi’nin iki ülkenin iş birliğiyle inşa edildiğine vurgu yaptı: Azerbaycan Mahallemiz, asrın inşasının simge mekanlarından biri haline geldi. Çünkü bu alanda sadece Türkiye'ye değil dünyaya örnek olacak bir eser yükseliyor ve bu projede can kardeşimiz Azerbaycan Devletiyle birlikte yapıyoruz. Bu projeyle sadece konut değil, parkı, bahçesi, sosyal alanları, yeşil alanları, iş yerleriyle yine yarın temelini atacağımız kültür merkeziyle görenleri kendine hayran bırakan bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Çocuklarımız için son teknolojiyle donatılmış ilkokulumuzu tamamladık. Öğrencilerimiz bu alanda ders başı yaptılar. İnşallah yarın iki cumhurbaşkanımız da öğrencilerimize karnelerini verecek ve çocuklarımızın mutluluklarına şahitlik etmiş olacağız. Konut, dükkan ve ofislerimizin inşası da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah buradaki tüm birimleri yıl sonuna kadar tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.

"VATANDAŞA HİZMETİ SADECE GÖREV DEĞİL NAMUSUMUZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Kurum, asrın inşa seferberliğinin kararlılıkla tamamlanacağının altını çizdi: Bugün bu şantiye alanlarında gördüğümüz çalışma herhangi bir devletin başarabileceği bir iş değildir. Bugün bir Avrupa ülkesi kadar alan, bu kadar kısa sürede yeniden inşa edilmişse bu güçlü bir devletin ve sarsılmaz bir milletin yeniden ayağa kalkma kararlılığının bir sonucudur. Bu etrafındaki ateş çemberine rağmen, bir güven, istikrar ve vicdan ülkesi olarak dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün göstergesidir. Biz devlet olarak vatandaşımıza hizmeti sadece görevimiz olarak bilmiyoruz. Dahası bu hizmeti namusumuz, şerefimiz olarak görüyoruz.

"MARAŞ’TA ANADOLU’NUN YENİDEN AYAĞA KALKIŞINI ORTAYA KOYACAĞIZ"

"Depremin ilk anında buradaydık. Her bir afetzede kardeşim yuvasına girene kadar da burada olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Bakan Kurum, şöyle devam etti: Başta CHP Genel Başkanı ve arkadaşları gibi hariçten gazel okuyanlara kendi şahsından başka derdi olmayanlara asla kulak asmıyoruz. Ve alın teri dökmeyenleri, sürekli dedikodu üretenleri ciddiye almıyoruz. Gayretsizlerle, hedefsizlerle hiçbir zaman vaktimizi boşa geçirmiyoruz. Biz bu milletin evlatlarıyız. Yarın da Türk milletinin istiklal harbindeki kahramanlığının simge mekanı Kahramanmaraş'tan bütün dünyaya sesleneceğiz. Anadolu coğrafyasının yeniden ayağa kalkışını, gücünü, kudretini, azmini ve burada giriştiği her işte gösterdiği kararlılığı hep birlikte ortaya koyacağız. Hatırlayın depremi yaşadığımızda Türkiye artık bu enkazın altından kalkamaz diyerek avuçlarını ovuşturanlara da işte bu meydanda iki kardeş ülkenin devlet başkanıyla birlikte büyük bir coşku içerisinde Kahramanmaraş'tan tüm dünyaya en güzel cevabı milletimizle birlikte vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetin tüm izlerini sileceğiz. Kimse merak etmesin. Hiçbir depremzede kardeşim endişeye kapılmasın. Biz aynı kararlılıkla etrafımızdaki bu ateş çemberine rağmen mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

"30 HAZİRAN İTİBARIYLA YERİNDE DÖNÜŞÜM SÜRESİ TAMAMLANACAK"

Bakan Kurum, konuşmasının ardından basın mensuplarının Yerinde Dönüşüm sürecine ilişkin sorusuna, "6 Şubat'tan 30 Haziran 2025 tarihine kadar Yerinde Dönüşümle alakalı bir süre verdik. Ve burada vatandaşımızın kendi sorumluluğu dışında eğer imar planıyla ilgili, planlamayla alakalı, tapuyla alakalı, mülkiyetle alakalı bir sorun varsa bu sorunu 11 ilde ek süre vererek süreci yürüteceğiz. Ama herhangi bir sorun olmayan yerde 30 Haziran itibarıyla Yerinde Dönüşüm süresi tamamlanmış olacak" yanıtını verdi.