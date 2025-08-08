Deprem bölgesindeki binanın yıkım işlemini yapıyordu: Bina yıkıldı, operatörden acı haber geldi....

Kahramanmaraş’ta binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük oluştu, iş makinesi operatörü yıkıntı altında kaldı. Kurtarma ekipleri seferber oldu.

Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’nde bulunan 15 katlı eski hasarlı bir yurtta kontrollü yıkım çalışması sırasında göçük yaşandı. İş makinesi operatörü, yıkıntı altında mahsur kaldı.

OPERATÖR KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Göçük altında kalan operatörü kurtarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin göçük altındaki operatörü en kısa sürede sağ salim çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar sonuçsuz kaldı. Alınan son bilgilere göre iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi.

(İHA)

