Deprem bölgesindeki binanın yıkım işlemini yapıyordu: Bina yıkıldı, operatörden acı haber geldi....

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde eski bir binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük meydana geldi. İş makinesi operatörü yıkıntının altında kaldı, ekipler kurtarma çalışması başlattı. Ancak operatör yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş’ta binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük oluştu, iş makinesi operatörü yıkıntı altında kaldı. Kurtarma ekipleri seferber oldu.

Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’nde bulunan 15 katlı eski hasarlı bir yurtta kontrollü yıkım çalışması sırasında göçük yaşandı. İş makinesi operatörü, yıkıntı altında mahsur kaldı.

OPERATÖR KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Göçük altında kalan operatörü kurtarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin göçük altındaki operatörü en kısa sürede sağ salim çıkarmak için yürüttüğü çalışmalar sonuçsuz kaldı. Alınan son bilgilere göre iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi.

(İHA)

08 Ağustos 2025
08 Ağustos 2025

