Deprem fırtınası sonrası 'Asıl tehlike burada' diyerek o bölgeyi işaret etti "7-8 büyüklüğünde olabilir'

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 01.06’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,01 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER!

İlk sarsıntının ardından aynı bölgede saat 05.48’de bir deprem daha kaydedildi. Bu depremin de büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 13,25 kilometre derinliğinde meydana geldi. Ayrıca saat 05.50'de 3.9, saat 05.52'de 3.6, saat 09:41'de ise 4.4 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

Saat 10.02'de ise Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Bu depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi.

"ASIL BÜYÜK DEPREM GİRİT RODOS ARASINDAKİ FAYDA OLACAK"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı'daki deprem fırtınalarını CNN TÜRK ekranlarında değerlendirdi.

Pampal, konuşmasında şunları söyledi;

"Bir anormal durum yaşıyoruz. 15 bini geçtiğini tahmin ediyorum. Her gün 4-5 arası deprem oluyor. 2 tane 6'lık deprem yaşadık. Benzeri bu yıl içinde Ege içinde oldu. Aynı fay hattı değil ama bu fırtınalar altındaki gerçek Afrika levhasının uç kısmı derinlere indikçe magmaya yaklaşıyor ve eriyen cisim de yükselme gösteriyor. Şimdi doğuya doğru kaydı. Magmatik aktiviteye bağlık sismik aktivite olarak kendisini gösteriyor. Gelecek için kaygı verici durum söz konusu. Girit Rodos hattında 7 tane 7.5 - 8 büyüklüğünde deprem var. Bu depremler hazırlık olabilir diye değerlendirilebilir. Bandırma'dan Sakarya'ya doğru uzanan kırılmamış fay var. Simav fayı normal fay. Deprem fırtınalarının aylarca sürdüğünü biliyoruz. Buradaki depremlerin daha uzun süreceğini düşünmüyoruz. Konya üzerinden Karaman'a kadar uzanan bir fay zonu burası. Çok sayıda kırılmamış segment var. Bunların kırılması olursa 6 ve üzeri deprem sürpriz olmaz. Girit Rodos arasında asıl büyük depremin olma ihtimali söz konusu. Büyük dediğimiz ise 7-8 arasında."