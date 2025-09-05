HABER

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

Deprem gerçeği gündemde! İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri çukurunda yer alan faya dikkat çekti. Burada 6,2 büyüklüğünde deprem beklediğini ifade eden bilim insanı, ayrıca risk altındaki bir ile daha işaret etti. İşte detaylar...

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'
Cansu Akalp

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir televizyon programında İstanbul'da beklenen olası depremle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Üşümezsoy, kamuoyunda sıkça gündeme gelen Adalar Fayı'nın ölü olduğunu belirterek, asıl riskin Silivri'de olduğunu söyledi. Olası İstanbul depremi hakkında konuşan Prof Dr. Üşümezsoy, risk altındaki bir ile de dikkat çekti.

"ADALAR FAYI ÖLÜ, ASIL RİSK DÜZCE'DE"

Habertürk'te katıldığı bir programda konuşan Prof Dr. Şener Üşümezsoy, deprem açısından riskli olduğu kaydedilen Adalar Fayı'nın ölü bir fay olduğunu belirtip, "Adalar fayında hiç bir şey yok, fay Düzce'de" ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy ayrıca, "Bütün İstanbul'da deprem olacak, 65 kilometre yıkacak dedikleri bu Adalar fayı aslında ölmüş bir fay" diye de ekledi.

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: Asıl risk... 1

17 Ağustos'tan sonra Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır ifadelerine karşı çıktığını belirten bilim insanı, şunları da söyledi:

"Kuzey Anadolu fayı Adalar fayındadır, İstanbul'un hemen yanındadır, İstanbul'u yıkacak' dendiği zaman 'Hayır, 17 Ağustos'ta kırılan fay Yalova-Çınarcık hattı boyunca gidiyor"

Üşümezsoy, daha önce de Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskinin Yalova-Çınarcık hattında yoğunlaştığına dikkat çekmişti.

"6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUM"

Olası İstanbul depremi hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri'de bulunan faya dikkat çekip, şunları belirtti:

"Ben tam 20 yıldan beri söylüyorum. Yalnızca Silivri, şuradaki fayı söylüyorum kırılabilir diye. Burada 35 kilometrelik bir fay var. Derinliği 10 km. Bunun yaratacağı deprem 6.5 altındadır. Bu dediğim birebir olunca bana kızıyorlardı."

Silivri çukurundaki 20 kilometre derinlikte olan fay olduğunu ifade eden Prof. Dr. Üşümezsoy, burada 6,2 büyüklüğünde deprem beklediğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
deprem şener üşümezsoy
